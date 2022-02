Am Sonntag, 6. März, musiziert der Jugendposaunenchor der Pfalz in der Peterskirche in Kirchheimbolanden. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Los geht es um 17 Uhr.

Das junge Blechbläserensemble musiziert unter der gemeinsamen Leitung von Katharina Gortner und Matthias Fitting. Letzterer ist Landesposaunenwart der Evangelischen Kirche der Pfalz.

Der Jugendposaunenchor Pfalz wurde 2010 als Auswahlensemble der evangelischen Posaunenchöre der Pfalz gegründet. Heute musizieren rund 25 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 26 Jahren in diesem Chor. Die jungen Bläserinnen und Bläser treffen sich einmal im Monat zur Probe und erarbeiten Literatur für Posaunenchöre beziehungsweise für große Blechbläserensembles. Die Ergebnisse der intensiven Probenarbeit werden jährlich bei mehreren Konzerten an verschiedenen Orten in der Pfalz und im Rahmen von Konzertreisen auch weit darüber hinaus zu Gehör gebracht.

Geistliches und Weltliches

2018 errang der Jugendposaunenchor beim Bundeswettbewerb für Auswahlorchester der Bundesvereinigung deutscher Orchesterverbände (BDO) in der Kategorie „Posaunenchöre“ den ersten Platz. Bei dem Konzert in Kirchheimbolanden spielt der Jugendposaunenchor geistliche und weltliche Kompositionen und Arrangements für große Blechbläserensembles von Christian Sprenger, Matthias Bucher, Dieter Wendel, Enrique Crespo und anderen Komponisten. Der Eintritt ist frei.