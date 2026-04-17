Eine knappe Woche verbrachte Wolfgang Amadeus Mozart 1778 in der damaligen Residenzstadt Kirchheimbolanden. Zur Erinnerung daran veranstaltet die Landesstiftung Villa Musica am Sonntag, 3. Mai, um 17 Uhr ein Benefizkonzert in der barocken Paulskirche, in der Mozart an der Orgel spielte. Die Einnahmen dienen dem Erhalt der prachtvollen Saalkirche von 1745. Dazu erklingen die beiden Flötenquartette in D-Dur und G-Dur, die Mozart in Mannheim komponierte. Auch sind das erste Salzburger Duo für Violine und Viola KV 423 und Auszüge aus dem Divertimento für Streichtrio KV 563 zu hören.

Vier Villa Musica-Stipendiaten aus vier Nationen gestalten das Konzert: der Flötist Daniël Spies aus Südafrika, die Geigerin Lir Vaginsky aus Israel, der Bratschist Eike Coetzee aus Namibia und die Cellistin Oliwia Meiser aus Polen. Karten gibt es in Kirchheimbolanden bei der Buchhandlung Manar in der Gasstraßeund im Büro der Stadthalle sowie online unter www.villamusica.de.