Am Samstag soll das Konzert der Pfälzer Kultband Anonyme Giddarischde in Imsbach stattfinden. Aktuelle Wetterprognosen sagen jedoch Starkregen und Gewitter für Samstagabend und die Nacht zum Sonntag voraus. Der Sportverein Imsbach und der Förderverein Imsbach hoffen dennoch, dass das Bergmannsdorf von einem Unwetter verschont bleibt, so dass die Open-Air-Veranstaltung wie geplant stattfinden kann.

Die Vereine beobachten die Wetterprognosen genau und stehen in Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst. Konzertbesucher werden gebeten, sich vor der Anreise regelmäßig auf der Facebookseite des SV 1889 Imsbach, der Ortsgemeinde Imsbach, der Anonyme Giddarischde oder auf der Homepage der Ortsgemeinde Imsbach über mögliche Entwicklungen zu informieren.