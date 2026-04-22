Knapp 8000 Tempoverstöße hat die Polizei in der Westpfalz während der europaweiten Roadpol-Kontrollwoche „Speed“ festgestellt. Von Montag, 13., bis Sonntag, 19. April, wurden an zahlreichen Stellen in der Region – sowohl inner- als auch außerorts – Kontrollstationen eingerichtet. Teilweise überwachte die Polizei den Verkehr automatisiert mit installierten Messanlagen. Im Verlauf der Woche hat sie die Geschwindigkeit von rund 228.000 Fahrzeugen gemessen. Die Quote der Verstöße bei rund 3,4 Prozent. Am Mittwoch, dem Hauptaktionstag, wurden fast 1400 Fahrer geblitzt – sie werden in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle erhalten.

Roadpol ist ein Netzwerk von Verkehrspolizeien aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Das Ziel bei der Gründung der Initiative war, die Anzahl der Toten und Schwerverletzten auf europäischen Straßen bis 2050 auf Null zu drücken („Vision Zero“). Weil überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle gehört, zählt die Kontrollwoche „Speed“ zum jährlichen Programm von Roadpol. Die Polizei betont: Wer rast, gefährdet sich selbst und andere. Wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halte, trage viel dazu bei, die Straßen sicherer zu machen.