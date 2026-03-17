Drei Verstöße gegen das Messerverbot und zwei Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz hat die Polizei am Montagnachmittag bei Personenkontrollen am Rockenhausener Bahnhof festgestellt. Ein 55-jähriger Mann trug ein Taschenmesser bei sich, bei einem 24-Jährigen wurden zwei sogenannte Einhandmesser gefunden. Dabei handelte es sich jeweils um eine Ordnungswidrigkeit. Ein weiteres Taschenmesser hatte eine 24-Jährige bei sich, die zudem einen Joint rauchte – obwohl Kinder in unmittelbarer Nähe standen. Auch das stellte eine Ordnungswidrigkeit dar. Da die Frau aus dem Donnersbergkreis das Cannabis von einem Freund bekommen hatte, steht zudem der Verdacht einer Straftat im Raum. Alle Messer sowie der Joint wurden sichergestellt.