Nicht weniger als 30 Fahrzeuge hat die Polizei während einer fünfstündigen Kontrolle bei Dannenfels aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatten Beamte der beiden Inspektionen Kirchheimbolanden und Rockenhausen am Freitag zwischen 14 und 19 Uhr gemeinsam am Donnersberg kontrolliert.

Anlass war nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums, dass dort vermehrt Fahrzeuge aufgefallen waren, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Dadurch sei es auch zu Lärmbelästigungen gekommen. „Insbesondere an dem Verkehrsknotenpunkt ,Bastenhaus’ ist ein deutlich erhöhtes Aufkommen aus der Tuning- und Motorradszene festzustellen“, teilen auch die Inspektionen mit.

Bei der Kontrolle wurden demnach rund 25 Motorräder und etwa 60 Autos sowie deren Fahrer näher unter die Lupe genommen. An 23 Personenwagen sowie sieben Motorrädern stellten die Polizeibeamten technische Veränderungen fest.

Ein Fahrer berauscht am Steuer erwischt

In besagten 30 Fällen hatten die Manipulationen zum Erlöschen der jeweiligen Betriebserlaubnis geführt. Die Beamten untersagten deshalb in allen Fällen die Weiterfahrt. Bei Tempomessungen auf der L 386 wurde ein Fahrer erwischt, der in einer Tempo-100-Zone mit 121 Stundenkilometern unterwegs war. Auch saß ein Mann unter Drogeneinfluss am Steuer. Eine Blutprobe war die Folge.