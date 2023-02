Die Autofahrt eines 25-Jährigen in der Donnersberger Gutenbrunnerstraße nahm am Dienstagnachmittag ein abruptes Ende. Nach Angaben der Polizei wurden bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Kokain an. Der 25-Jährige musste sein Auto stehen lassen, sein Führerschein und die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht der Polizei bestätigen, droht dem 25-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Des Weiteren würde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.