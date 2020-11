Wirtschaftlicher Totalschaden – rund 15.000 Euro – ist laut Polizei am Fahrzeug eines 23-Jährigen entstanden, der am Montagnachmittag auf der K 37 zwischen Falkenstein und Imsbach von der Fahrbahn abgekommen war. In einer Linkskurve war der junge Mann aus dem Saarland auf das Bankett gefahren und hatte dann die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Polizei geht von „nicht angepasster Geschwindigkeit“ als Unfallursache aus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.