Weil der bisherige Amtsinhaber umgezogen ist, muss in Winterborn ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden. Der Gemeinderat möchte damit bis zu den Kommunalwahlen im Juni warten – der Kreis wollte das lange nicht. Jetzt gibt es eine Lösung.

Die Neuwahl eines Ortsbürgermeisters vor den allgemeinen Kommunalwahlen am 9. Juni ist jetzt doch vom Tisch. In seiner Sitzung Anfang Januar hatte der Gemeinderat einstimmig die Anberaumung eines von der Kommunalaufsicht wohl in Absprache mit der ADD geforderten Neuwahltermines aus Kostengründen abgelehnt und hatte die Führung der Amtsgeschäfte durch den ersten Ortsbeigeordneten Thomas Häffner vorgeschlagen. Allerdings muss bis zu den Kommunalwahlen ein Beauftragter für die Ortsgemeinde, der die Aufgaben und Pflichten des Ortsbürgermeisters übernimmt, bestellt werden. Mit Schreiben vom 18. Januar hat die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde den Büroleiter der VG Nordpfälzer Land, Hans Feld, mit dieser Aufgabe betraut.

Feld räumte ein, dass er aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit persönlich nicht so vor Ort präsent sein kann, wie Winterborn es von den bisherigen Ortsbürgermeistern gewohnt war. Ortsbeigeordneter Thomas Häffner hat deshalb seine volle Unterstützung zugesagt und wird vor Ort zusätzlich als Ansprechpartner bereitstehen. Nach nur wenigen Tagen ist Feld bereits voll des Lobes für Häffner. Der Büroleiter will nun gemeinsam mit Häffner und dem Gemeinderat alle Aufgaben für Winterborn erledigen, bis die Gemeinde nach den Kommunalwahlen wieder über einen gewählten Ortsbürgermeister verfügt.