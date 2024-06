In einem offenen Brief richtet sich die Integrationsbeauftragte des Donnersbergkreises Erika Steinert an die Wählerinnen und Wähler im Donnersbergkreis. Ihr Anliegen findet zahlreiche Unterstützer.

Insbesondere um die jungen Erstwähler geht es ihr, und um all diejenigen, die noch unentschlossen sind: Die Integrationsbeauftragte des Kreises, Erika Steinert, hat in den letzten Tagen mehr als 120 Unterstützer für einen Aufruf aktiviert. „Nationalistischen und europafeindlichen Kräften, die unsere demokratischen Werte, unsere Freiheit sowie unseren Wohlstand unterwandern wollen, müssen wir entschlossen entgegentreten!“ Mit diesen Worten wendet sich die Integrationsbeauftragte an die Wählerinnen und Wähler im Donnersbergkreis.

Sie bezieht sich auf die „Chance, die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments mitzubestimmen und damit die Zukunft der Europäischen Union entscheidend zu prägen.“ Steiner nennt diese Wahl richtungsweisend, denn Europa stehe vor großen Herausforderungen. Gleichzeitig verweist sie auf die „für uns genauso wichtigen Kommunalwahlen“.

Appell vor allem an 16- und 17-Jährige

Und weiter: „Lassen Sie uns gemeinsam für die europäischen Werte von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einstehen. Nur so können wir Angriffe auf Frieden und Freiheit abwehren“, appelliert Steinert an alle Wählerinnen und Wähler. Insbesondere liegen ihr dabei die Erstwähler am Herzen. „Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und wählen Sie eine demokratische Partei! Jede Stimme zählt, um die drängenden Probleme unserer Zeit mitzugestalten“, so Steinert in ihrem Aufruf an 16- und 17-Jährige, die zum ersten Mal an die Wahlurne gehen dürfen. „Nur wenn wir geschlossen an einem Strang ziehen, können wir die Zukunft unserer Region und unseres Kontinents erfolgreich in die Hand nehmen.“

Zu den Unterstützern ihres Aufrufs zählen mehr als 100 Personen und Gruppen, die Steinert über verschiedene Verteiler angesprochen hatte; darunter beispielsweise der Helferkreis für Geflüchtete, der Jugendmigrationsdienst des CJD, der Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni aus Rockenhausen, der Kuseler Weltladen, die Omas gegen Rechts, das Protestantische Dekanat Donnersberg, die Evangelische Erwachsenenbildung an Alsenz und Lauter sowie zahlreiche Einzelpersonen.

Prominente Unterstützer

Unterstützt wird das Anliegen der Integrationsbeauftragten auch vom Landrat des Kreises, Reiner Guth, der SPD-Abgeordneten Jaqueline Rauschkolb, den Grünen-Kreisvorsitzenden Dennis Kolter und Lisett Stuppy, dem Pfarrer Matthias Maupai und seiner Frau Andrea, dem Rockenhausener Stadtbürgermeister Michael Vettermann, dem Winnweilerer VG- und Ortsbürgermeister Rudolf Jacob, der Gleichstellungsbeauftragten Barbi Driedger-Marschall sowie zahlreichen Privatpersonen.