In Rognac standen am Wochenende die Kommunalwahlen an, nun folgt die Stichwahl. Der Vorsitzende des Freundeskreises Rockenhausen hat seinen Freund vor Ort unterstützt.

Nicht nur in Rheinland-Pfalz gehört dieser Tage eine Wahl zu den bestimmenden Themen. Auch in Rockenhausens Partnerstadt Rognac in Südfrankreich gingen die Menschen am vergangenen Wochenende zu den Urnen. Dort standen die Kommunalwahlen auf dem Programm. Die Entscheidung darüber, wer künftig Bürgermeister von Rognac wird, ist jedoch vertagt. Am kommenden Sonntag steht dann die Stichwahl zwischen dem noch amtierenden Bürgermeister Christophe Gonzalez vom rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) und Gegenkandidat Sébastien Garrel an.

Bereits am Sonntag war Michael Nehm in Rognac zu einem Überraschungsbesuch vor Ort und unterstützte seinen Freund Garrel. Nehm ist Vorsitzender des Freundeskreises Rockenhausen, der den Kontakt nach Südfrankreich seit Jahrzehnten pflegt und am Leben hält. Für Pfingsten ist der nächste Besuch des Freundeskreises in Rognac geplant. Nun aber stand die Wahl im Vordergrund. Im ersten Wahlgang stimmten 49,28 Prozent für Amtsinhaber Gonzalez, während Garrel nur 21,97 Prozent der Stimmen bekam. Der dritte Kandidat Willy Nicollet kam auf 28,75 Prozent und wurde damit eigentlich Zweiter. „Am Montagmorgen erhielten dann aber die überraschende Nachricht, dass Nicollet zurückzieht“, erklärte Michael Nehm nun im RHEINPFALZ-Gespräch. Nicollet wolle stattdessen seine Wähler möglichst mobilisieren, um für Garrel zu stimmen, der nun in die Stichwahl darf. Zählt man die Prozent der beiden Gegenkandidaten des Amtsinhabers zusammen, hätten sie haarscharf die Nase vorn gegen Gonzalez. Es könnte also ein spannender Wahlabend werden.

Nehm selbst wird da jedoch nicht mehr vor Ort dabei sein. Er ist mit seiner kleinen Gruppe bereits wieder abgereist und zurück in Rockenhausen. „Das Ergebnis vom Sonntag war für uns erst einmal ernüchternd gewesen, da Sébastien Garrel in der Stadt schon sehr bekannt ist“, blickt er auf den Sonntagabend zurück. Die Konstellation, wie sie jetzt eingetreten ist, lasse jedoch nochmals eine intensive Wahlkampfwoche und ein enges Ergebnis vermuten.