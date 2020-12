Sie kommen wie gerufen, in Corona-Zeiten sind die neun Beamten im neu aufgebauten Kommunalen Vollzugsdienst der Kreisverwaltung eine willkommene Verstärkung für die Ordnungsämter der Verbandsgemeinden. Geplant waren ihre Jobs allerdings bereits, als von einer Pandemie noch keine Rede war.

Wenn demnächst Männer und Frauen in blauen Uniformen mit der Aufschrift „Kommunaler Vollzugsdienst“ im Kreis unterwegs sind und nach Ausweisen fragen oder über die Coronaverordnung informieren, dann stecken dahinter Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Neun von ihnen hat Landrat Rainer Guth am 1. Dezember mit Aufgaben betraut, für die ein Gespür für Menschen und Situationen sowie bisweilen ein robustes Naturell nötig sind.

„Im Vollzugsdienst arbeiten, das liegt nicht jedem“, sagt Tatjana Gaß, in deren Zuständigkeitsbereich der Vollzugsdienst fällt. Alle neun haben eine Zusatzausbildung erhalten und nehmen ihre neuen Aufgaben neben ihrer Kernarbeit in der Kreisverwaltung wahr. Sie sollen Aufgaben des Landkreises umsetzen. „Wenn beispielsweise eine Unterbringung für psychisch kranke Menschen angeordnet wird, oder wenn es um Aufbewahrungskontrollen bei Waffen geht, dann sind diese Mitarbeiter als Unterstützung für unsere Leute aus den Fachbereichen dabei“, so Gaß. Wenn beispielsweise ein Kind aus der Familie genommen werden müsse, oder bei Fällen von Tiermisshandlung sei der Vollzugsdienst künftig mit dabei. „Sie kommen mit, wenn es unangenehm werden könnte, nicht aber wenn aber mit Gewalt oder massiven Konflikten zu rechnen ist“, so Gaß. „Dann werden wir auch künftig auf die Hilfe der Polizei zurückgreifen.“

Zeitpunkt ist ein glücklicher Zufall

Dass der Vollzugsdienst gerade jetzt in Coronazeiten einsatzbereit sei, sei ein glücklicher Zufall. „Natürlich gehört es jetzt auch zu den Aufgaben der Beamten, die Einhaltung der Corona-Verordnung zu kontrollieren.“ Zu ihren Befugnissen gehöre es, Menschen nach ihren Personalien zu fragen und die gegebenenfalls ans Ordnungsamt weiterzugeben. Oder Gruppen aufzulösen, „denn mehr als fünf Menschen dürfen ja im Moment in der Öffentlichkeit nicht zusammen stehen.“

Auch bei Überprüfungen im Auftrag des Gesundheitsamtes werden die Beamten eingesetzt. „Wenn der Verdacht besteht, dass jemand die Quarantäne nicht einhält, oder wenn bekannte Quarantänebrecher gesucht werden, kommen künftig nicht mehr nur die Polizei oder die Ordnungsämter der Verbandsgemeinden, sondern auch unsere Beamten zum Einsatz“, sagt Gaß.

Auch hier gelte der Grundsatz, sobald es gefährlich wird, werde die Polizei als Verstärkung gerufen. Selbstschutz habe immer Priorität, und zu diesem Zweck sind sie mit einem Einsatzgürtel ausgestattet, an dem Handschellen, ein Schlagstock oder Reizgas angebracht sind. „Schusswaffen haben wir nicht“, so Gaß, die ebenfalls zu der Vollzugstruppe gehört, „aber wir müssen schon in der Lage sein, uns im Notfall zu wehren.“