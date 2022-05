Die kommunale Impfstelle des Donnersbergkreises, die in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband im ehemaligen Autohaus Torpedo-Garage (Morschheimer Straße 8) gegenüber des Gesundheitsamtes in Kirchheimbolanden untergebracht ist, bietet am Dienstag, 17. Mai, einen Familien-Impftag an. Von 13 bis 15 Uhr können Kinder zwischen fünf und elf Jahren sowie die Familienangehörigen Impfungen erhalten. Die Kinder müssen von einem Elternteil begleitet werden, Impfpass und Lichtbildausweis sind mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eine Woche später, am Dienstag, 24. Mai, besteht die Möglichkeit für Personen ab 18 Jahren, sich von 13 bis 15 Uhr mit dem Proteinimpfstoff Novavax impfen zu lassen. Auch für den Novavax-Sonderimpftag sind keine Anmeldungen erforderlich.

Weitere Informationen zur kommunalen Impfstelle unter www.donnersberg.de.