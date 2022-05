In der kommunalen Impfstelle, die der Donnersbergkreis mit Unterstützung des DRK-Kreisverbandes seit Anfang April im ehemaligen Autohaus Torpedo-Garage gegenüber des Gesundheitsamtes in Kirchheimbolanden betreibt, sind künftig dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr Impfungen auch ohne Termin möglich. Zuvor war die Impfstelle im Winnweilerer Festhaus angesiedelt. Um dieses nicht dauerhaft zu blockieren und weil die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen ohnehin rückläufig war, erfolgte vor gut einem Monat der Umzug in die Kreisstadt.

„Wir sind mit dem Start zufrieden, die Abläufe funktionieren sehr gut. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass zahlreiche Personen ohne Termin vorbeikommen. Diese haben den Wunsch, spontan geimpft zu werden. Nachdem sich nun in den neuen Räumlichkeiten alles eingespielt hat, möchten wir diesen Wunsch auch erfüllen“, sagt Katrin Limbach, die gemeinsam mit Magdalena Friederichs das Gesundheitsamt leitet. Diesem ist die Impfstelle seit dem Umzug organisatorisch angegliedert.

Bürger, die das Angebot in der Morschheimer Straße lieber mit Termin wahrnehmen möchten, können sich weiterhin über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline unter Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) anmelden. Weitere Infos gibt es auch unter www.donnersberg.de.