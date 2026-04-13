Hochrangiger Besuch aus der französischen Partnerregion Bresse: Eine 16-köpfige Delegation hat Kirchheimbolanden besucht. Im Mittelpunkt: zwei Ortstermine.

Die partnerschaftliche Verbindung zur Verbandsgemeindegemeinschaft „Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom“ besteht seit 2003. Kurz nach der Gründung reiste erstmals eine Abordnung aus der Pfalz in die ostfranzösische Region. Seither finden im Jahresrhythmus wechselseitige Delegationsbesuche statt. „Vor Ort schauen wir uns alles an, was an öffentlicher Struktur von Interesse ist“, erklärt VG-Büroleiter Tristan Werner. Dazu zählen Projekte zur Dorferneuerung sowie Besuche bei Feuerwehr, Kindergärten oder in Schwimmbädern: „Es geht darum, zu sehen, was in den Kommunen passiert und möglich ist“, so Werner.

„Das gilt auch, obwohl sich die Rahmenbedingungen in beiden Ländern unterscheiden, zum Beispiel bei Bauvorschriften“, ergänzt der französische Verbandsgemeinde-Präsident Anthony Vadot. Werner pflichtet ihm bei: „Von unseren wechselseitigen Besuchen kann man sich gut inspirieren lassen.“

Dorfkernsanierung in den Blick genommen

Für die aktuelle Besichtigungstour wählten die Partner Projekte in Stetten und Ilbesheim. „Die beiden Orte werden unter dem Aspekt „Aus alten Bestandsgebäuden etwas Neues machen„ vorgestellt“, erläutert Franz Röß. Er ist seit zwei Jahren als VG-Beigeordneter Ansprechpartner für die Kooperation mit der Partnerregion.

In Stetten beherbergen die ehemaligen Räume des Bürgerhauses nach umfangreicher energetischer Sanierung den katholischen Kindergarten. Zweite Station war am Samstag der „GräserHof“ in Ilbesheim: Das frühere landwirtschaftliche Anwesen wurde aufwendig saniert und dient heute als Dorfgemeinschaftshaus und Event-Location.

Am Sonntag folgte die Vorstellung der Kindertagesstätten Kriegsfeld, Oberwiesen, Dannenfels, Marnheim und Bischheim. Im vergangenen Jahr hatten die fünf Ortsgemeinden die Trägerschaft an die Verbandsgemeinde übertragen.

Vor Ort: (von links) Anthony Vadot (President de la communauté), Sabine Wienpahl, VG Beigeordneter Franz Röß, Dieter Schröder (OB Ilbesheim), Kai-Uwe Angermayer (OB Stetten), Frédéric Bouchet (Bürgermeister Louhans). Foto: Jeannette Anthes

Auch die Gastlichkeit kam nicht zu kurz. Höhepunkt war am Samstag der „Freundschaftsabend“ auf dem Schillerhain. Im Namen aller Beteiligten zeigte sich Franz Röß zufrieden: „Die Partnerschaft ist mittlerweile zur Herzensangelegenheit geworden.“ Die Partner kommunizieren auch unterjährig auf freundschaftlicher Basis, reisen regelmäßig in die Partnerstadt Louhans und nehmen an Festivitäten teil. Im vergangenen Jahr stand auf Einladung der Partnergemeinde sogar ein gemeinsamer Besuch in der französischen Hauptstadt auf dem Programm.

Für Röß und alle Beteiligten steht fest: „Es ist wichtiger denn je, die freundschaftlichen Beziehungen in den aktuellen Zeiten aufrechtzuerhalten. Wir sehen, welchen Spaß die französische Delegation hier hat. Daher sind wir sehr bestrebt, diese Partnerschaft auch in Zukunft so weiterzuführen.“