Noch immer gibt es keine Spur von dem Unbekannten, der am 12. November die Aral-Tankstelle in Obermoschel überfallen hat. Die Polizei habe „jeden noch so vagen Hinweis verfolgt“, sagte eine Sprecherin auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Mittlerweile gebe es keine weiteren Ermittlungsansätze mehr. Nun müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob und wie es mit dem Verfahren weitergeht.

