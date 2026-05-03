Keiner nutzt die Ampel, aber leuchten muss sie trotzdem. Was als Verkehrssicherheit bezeichnet wird, ist hier wohl lediglich eine Art Trotzreaktion.

Kommt man mit dem Thema der Ampel auf der B420 in Obermoschel in Berührung, hat man schnell das Gefühl, man wäre in einem Fall von Real-Satire gefangen. Zu absurd wirkt das Argument der Verkehrssicherheit, wenn am späten Abend und in der Nacht praktisch so gut wie niemand die Straße befährt oder gar quert. Wer die Strecken zu diesen Uhrzeiten nutzt, wird das bestätigen können. Hier also von einer absoluten Notwendigkeit einer Ampelschaltung zu sprechen, ist absurd. Warum also nun der ganze Ärger? Nun, es wirkt fast so, als wäre das nun die Retourkutsche der Behörden für eine Stadt, die vor gar nicht sehr langer Zeit unbedingt und gegen alle Widerstände eben jene Ampel haben wollte. Der LBM hat damals womöglich ein Auge zugedrückt und umgesetzt, was Teile der Obermoscheler wollten. Nun soll die Behörde aber bei eben jener Ampel wieder zurückrudern und wieder den Wünschen der Bürger entsprechen? Vielleicht liegt genau dort das Problem. Dennoch: Das Anliegen der Anwohner ist berechtigt. Und selbst, wenn der Ärger derer, die eine ungewollte, grüne Beleuchtung im Wohnzimmer haben, nicht ausreicht – auch beim Thema Energiesparen erscheint ein Verzicht auf Ampelbeleuchtung an einer kaum befahrenen Straße absolut sinnvoll.