Sternegucker können in diesen Tagen einen Kometen am Nachthimmel beobachten. „Neowise“, so wurde der Komet genannt, kommt alle 5000 bis 7000 Jahre der Erde so nahe, dass er mit bloßem Auge zu erkennen ist. Unserem Leser Uwe Nielsen aus Bolanden ist das schon gelungen. Diese Aufnahme hat er am Sonntagmorgen um 3.41 Uhr von seinem Dachfenster aus gemacht. In nordöstlicher Richtung war der Komet über dem Horizont zu erkennen, schreibt er dazu.

Deutlich sieht man den Schweif, den er hinter sich herzieht. Dieser besteht aus Staub. Außerdem verliert der Komet Natrium. Entdeckt wurde er im März von dem Weltraumteleskop Neowise – daher auch der Name.

Übrigens ist der Komet immer noch zu beobachten. Am 23. Juli soll er der Erde am nächsten kommen. Dann soll er vor allem abends nach Einbruch der Dunkelheit zu sehen sein. Wissenschaftler raten, nach Norden unter den Großen Wagen zum Horizont zu schauen, dann sollte man ihn entdecken können. Bleibt nur zu hoffen, dass dann auch das Wetter mitspielt und es keine Wolken gibt, die den Blick trüben.