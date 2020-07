Im Rahmen der Ferienbetreuung der Anne-Frank-Grundschule in Rockenhausen hat das ehrenamtliche Team der Stadtbibliothek zwei Theatervorführungen präsentiert. Kamen die Kinder dafür bisher in die Bibliothek, so war deren „Koffertheater“ diesmal in der Schule zu Gast.

Während Gerlinde Sünder die Geschichte von der hübschen Belle und dem zu einem Ungeheuer verwandelten jungen Prinzen erzählt, wechselt Ilse Braun passend die märchenhaft bemalten Bilder von „Die Schöne und das Biest“. Neun von 15 Kindern lauschen gespannt. Belle schlägt dem Ungeheuer vor, ihren gefangenen Vater gegen sich selbst zu tauschen, worauf sich das Biest einlässt. Die beiden werden Freunde, das Biest verwandelt sich zurück in den jungen Prinzen. „Mir hat am besten gefallen, dass Belle das Biest doch geheiratet hat“, antwortet die achtjährige Hannah aus Rockenhausen auf Sünders Frage, was den Kindern am besten an der Geschichte gefallen habe. Und ihre fünfjährige Schwester Charlotte findet die ganze Geschichte toll.

Zum ersten Mal trugen Braun und Sünder ihr Märchen in der Schule, statt in den Räumen der Bibliothek, vor. Wegen der Corona-Bestimmungen war dies wie viele andere geplante Aktivitäten außerhalb des Schulgebäudes in diesem Jahr nicht möglich. „Wir hatten auch einen Besuch bei der Polizei vor. Die haben uns leider abgesagt“, erzählt Schulsozialarbeiterin Simone Diel, die die Ferienbetreuung organisiert hat.

Die Geschichte vom karierten Elefanten

In einem Raum nebenan erzählt Renate Wolf die Geschichte von Elmar, dem karierten Elefanten. In ihrem aufgeklappten Koffer strahlt die Sonne Bäume und Sträucher an. „Das Bild vom Dschungel hat meine Tochter gemalt“, erklärt Wolf. Mit den Worten „Elmar ist anders“ beginnt sie. „Elmar ist bunt kariert“. Dabei steckt sie auf Holzstäbchen geklebte graue Elefanten in die Unterseite des Koffers. Elmars Freunde und Familie. Dann kommt Elmar dazu, lustig und bunt. Als er durch den Urwald spazieren geht, verwandelt er sich zum grauen Riesen, merkt aber, dass es gar nicht mehr so schön ist, so wie alle zu sein.

„Das Koffertheater macht den Kindern besonders viel Spaß“, sagt Wolf, die mehr als 30 Geschichten im Repertoire hat. Bei der Ferienbetreuung schaffen es die Kinder gut, sich selbst zu beschäftigen, so Diel. „Die Kinder bringen ihre Fahrräder oder Roller mit“, sagt Diel. „Viele Anmeldungen hatten wir nicht, wegen Corona“. 36 Plätze gebe es in der Regel, wegen der Krise diesmal nur 25. 15 Kinder seien angemeldet worden.