Seit zehn Jahren rollt der Kochbus auf unseren Straßen. Er gehört zur Initiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ des Klimaschutzministeriums. Durch Informationen und praktische Übungen soll das Bewusstsein für gute und nachhaltige Ernährung geschärft werden. Am Mittwoch hat der Bus in der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen Station gemacht.

27 Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Jahrgangsstufe stehen nach einem eindrücklichen Theorieteil über den CO2-Verbrauch durch Lebensmittel an den Herdplatten der Schulküche und haben reichlich zu tun. Die Schule hat regional eingekauft, und die beiden Kochbusmanager Sarah Zorn und Dietmar Johnen haben Rezepte mitgebracht, nach denen ordentlich geschnippelt, geschält, püriert, gewürzt und gedünstet wird. „Dies ist eine außergewöhnlich große Gruppe“, sagt Sarah Zorn. „Normalerweise ist die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt.“ Die Ausnahme wurde gemacht, weil die gesamte Schule „Nachhaltigkeitstage“ veranstaltet. Knapp 30 Projekte werden an drei Tagen angeboten, in denen sich die Jugendlichen mit unterschiedlichen Aspekten der Nachhaltigkeit beschäftigen: „Upcycling, Landwirtschaft und Naturkosmetik gehören beispielsweise dazu“, erläutert Regina Merten, die Koordinatorin der Veranstaltungen. „In den kommenden Jahren sollen sie regelmäßig stattfinden.“

„Eine tolle Sache ist das hier“, findet Landrat Rainer Guth, der das Kochbus-Projekt besucht und interessiert zuhört, als Sarah Zorn von der Möglichkeit berichtet, an Multiplikatorenseminaren teilzunehmen, die ebenfalls kostenfrei angeboten werden und wo es auch noch vakante Plätze gibt. „Der Kochbus ist allerdings für 2023 komplett ausgebucht“, sagt Dietmar Johnen. „90 Einsätze haben wir im Jahr. Das Angebot ist für viele auch deshalb interessant, weil der Bus die in den Einrichtungen oft nicht vorhandene Küche ersetzen kann. Es gibt also nicht nur die Möglichkeit, Theoretisches zu lernen, sondern alle können wirklich aktiv mitmachen.“

Pommes mit Ketchup – alles selbstgemacht

Und das tun auch die Rockenhausener Schülerinnen und Schüler. Manche sind fast empört, wenn man nachfragt, ob sie schon einmal Zwiebeln geschnitten haben: „Natürlich, schon oft!“ Für andere ist es eine Premiere, und sie sehen und schmecken beispielsweise zum ersten Mal rote Linsen und getrocknete Tomaten oder selbstgemachte Pommes mit frisch zubereitetem Ketchup. Am Ende können außerdem noch Pizzabrötchen, Brotaufstriche, Haferbratlinge, Kräuterquark, Ofengemüse, Ofenkartoffeln, Müsliwaffeln mit Apfelmus und Schokocreme verkostet werden. Alles schmeckt allen nach der Zubereitung offensichtlich richtig gut, und es gibt eine für viele erstaunliche Erfahrung, die von einem Schüler so auf den Punkt gebracht wird: „Ich hätte nie gedacht, dass man so viele verschiedene Sachen kochen kann ohne Fleisch, die dann auch noch lecker sind.“ Nachhaltiger geht es kaum.