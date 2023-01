Im Januar ist die Zeit der Weihnachtsbäume vorbei. Statt sie dann einfach nur zu entsorgen, gibt es deutlich kreativere und geselligere Wege. Zum Beispiel sie einfach ganz weit zu werfen.

Wenn der festlich geschmückte Weihnachtsbaum im heimischen Wohnzimmer reichlich Nadeln abwirft, ist ein guter Zeitpunkt zum Ausmisten. Aber wohin führt ihn sein letzter Weg? Auf die heimischen Komposthaufen, oder die Grüngutplätze? In Unkenbach sieht des Christbaums letzter Weg etwas anders aus: Die Unkenbacher Feuerwehrkameraden sind mit einem Traktor mit Anhänger im Ort unterwegs um mit geballter Kraft die ausgedienten Tannenbäume zu verladen. Ein Baum nach dem anderen wird eng auf dem Anhänger gestapelt, fest zusammen gedrückt, bis der Anhänger voll ist. Das Ziel: der zentrale kleine Dorfplatz vor dem Kinderspielplatz.

Denn dort werden die Bäume alle abgeladen und für das Knut-Fest des Feuerwehr-Fördervereins – ein kleines Dorffest mit Weihnachsbaumverbrennung und Weihnachsbaumweitwurf-Turnier – gelagert. Am frühen Abend wird mitten auf dem kleinen Dorfplatz eine große Metallwanne aufgestellt. Darin wird Anfeuerholz gestapelt und angezündet bis die Flammen lodern. Es läuft laute Party-Musik und es gibt Glühwein, Kinderpunsch, Flammkuchen und Grillwurst.

Mehr als acht Meter weit geworfen

Einige Unkenbacher aber auch auswärtige Besucher haben sich zu dem Fest auf den Weg gemacht, um den Leuten zuzuschauen, die sich im Weihnachsbaumweitwurf-Turnier versuchen. Und am Ende hat jeder Baum seinen letzten großen Auftritt: Einzeln legen die Feuerwehrleute Baum für Baum auf das Feuer auf. Es zischt und knistert ganz laut, Rauchschwaden und gewaltige Funken steigen gegen den Himmel. Unter strenger Kontrolle der Feuerwehr lassen meterhohe Flammen nichts mehr übrig vom weihnachtlichen Grün. Diese Tradition des Weihnachtsbaumverbrennens stammt ursprünglich aus Schweden.

Auch in Gauersheim fand ein Knutfest statt, mit „windigen“ Hindernissen. Starke Windböen machen den 50 Werfern, die beim Tannenbaumweitwurf-Turnier in drei Wettbewerbsklassen antraten, immer wieder Probleme. Am Ende setzte sich in der Kids-Klasse Lisa Brüssow mit einer Weite von 5,90 Metern durch. Bei den 21 Frauen war schon der vierte Wurf des Wettkampfs der weiteste. Den hatte Kirsten Stephan mit 6,70 Meter hingelegt. Die 22 Männern hielten die Spannung hoch bis zum Schluss. Michael Tremel war der letzte Werfer und erzielte mit 8,05 Metern die Tagesbestweite. Michael Bienroth, der erste Vorsitzende des veranstaltenden Feuerwehrfördervereins, zeichnete alle Sieger mit einem kleinen Preis aus.