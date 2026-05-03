Ein Baumstumpf macht aus einem vermeintlich unkomplizierten Einsatz eine schweißtreibende Herausforderung.

Ein vermeintlich kleiner Waldbrand hat am Samstagnachmittag nahe Kirchheimbolanden für einen aufwendigen und kräftezehrenden Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 13:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand etwa 150 Meter abseits der Privatstraße in Richtung Steinbruch alarmiert – zunächst schien die Lage überschaubar. Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern brannten Laub und dichtes Gestrüpp im Unterholz. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte dieser Teil des Feuers zügig unter Kontrolle gebracht werden. Doch dann zeigte sich, dass der Einsatz alles andere als Routine werden würde. Im Zentrum des Brandherdes entdeckten die Feuerwehrleute einen alten, massiven Baumstumpf, der tief im Inneren glühte. Das Feuer hatte sich hartnäckig in das Wurzelwerk gefressen und entzog sich zunächst allen Löschversuchen. „Von außen wirkte der Brand schon fast gelöscht, aber im Inneren hat es weiter geglüht“, schilderte Wehrleiter Matthias Groß die Situation. Um die versteckten Glutnester vollständig zu bekämpfen, mussten die Kräfte schließlich schweres Gerät einsetzen. In schweißtreibender Arbeit wurde der Baumstumpf Stück für Stück aufgebrochen und das weit verzweigte Wurzelwerk freigelegt. Erst nachdem alle Glutreste freigelegt und gründlich abgelöscht waren, konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Insgesamt war die Feuerwehr rund zweieinhalb Stunden mit 46 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar.