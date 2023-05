Am Samstag waren die Kaderathleten und Talente aus den Leichtathletikvereinen des Landesverbandes Pfalz nach Edenkoben zu Sichtungswettkämpfen eingeladen. Vom SV Börrstadt nahm Jonte Jauß beim Block Sprint/Sprung der U16 teil. Seit diesem Jahr gehört er zu den Kaderathleten des LV Pfalz.

Am Samstag waren Kaderathleten und Talente aus den Leichtathletikvereinen des Landesverbandes Pfalz nach Edenkoben zu Sichtungswettkämpfen eingeladen. Vom SV Börrstadt nahm Jonte Jauß beim Block Sprint/Sprung der U16 teil. Seit diesem Jahr gehört er zu den Kaderathleten des LV Pfalz. Knapper konnte das Endergebnis kaum ausfallen: Jonte Jauß siegte mit 2509 Punkten vor dem Zweitplatzierten, der 2508 Punkte erzielte. Der Dritte kam mit 2500 Punkten ebenfalls in die unmittelbare Nähe der beiden besser Platzierten.

Für Jonte Jauß begann der Wettkampf gleich mit einer Bestleistung von 5,14 Metern im Weitsprung. Anschließend brachte er den Hürdenlauf ohne Fehler ins Ziel. Auch mit seinen 13,06 Sekunden über 100 Meter konnte er zufrieden sein. In seiner Spezialdisziplin, dem Speerwerfen, kam er mit 42,51 Metern ebenfalls auf eine neue Bestweite. Damit kletterte er nach vier Wettbewerben an die Spitze in der Gesamtwertung. Die gab er auch beim Hochsprung nicht mehr ab, obwohl 1,47 Meter nicht seinen letzten Trainingsleistungen entsprachen. Es reichte dennoch für den Gesamtsieg.