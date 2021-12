Knapp 200 Menschen trafen sich am frühen Montagabend auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden, um ihr Unverständnis über die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufzuzeigen. Es war bereits die dritte als Spaziergang deklarierte Veranstaltung dieser Art in der Kleinen Residenz, in der Vorwoche waren einige Teilnehmer mehr nach Kibo gekommen.

Die Veranstaltung war nicht angemeldet, obwohl eine Allgemeinverfügung des Landkreises dies fordert. Ebenso galt demnach eine Maskenpflicht, an die sich aber trotz Aufforderung nur wenige der Spaziergänger hielten.

Auch in Rockenhausen fanden sich Spaziergänger zusammen. Dort waren es etwa drei Dutzend, nach Aufklärung durch die Ordnungsbehörde zogen fast alle Teilnehmer eine Maske auf.

