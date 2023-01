Zur Förderung der Schulsozialarbeit im Donnersbergkreis lässt das Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz der Kreisverwaltung Donnersbergkreis eine Landeszuwendung in Höhe von 137.700 Euro zukommen. Das Geld soll den Kreis bei Personalkosten für die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen in Kreisträgerschaft unterstützen. Der Kreis selbst wendet hierfür 270.715 Euro auf. Im Schuljahr 2021/22 lagen die Personalkosten für die Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen im Kreis bei insgesamt 469.717 Euro.

Grundlegende Aufgabenbereiche der Schulsozialarbeit sind die Überwindung struktureller Benachteiligung, Familien alltagsorientiert zu unterstützen, zu begleiten und zu beraten

sowie eine frühzeitige Prävention und niedrigschwellige Zugänge.