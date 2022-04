Zu einem Konzert mit dem Ensemble Cosmedin, das sich auf Musik des Mittelalters spezialisiert hat, lädt der Heimatverein Bolanden für kommenden Sonntag, 24. April, 11 Uhr, ein. Es findet im Kloster Hane in Bolanden statt. An das Konzert schließt sich das Kloster- und Schlossbergfest mit Führungen zum einstigen Leben im Kloster (13.30 Uhr und 14 Uhr) und auf dem Schlossberg (12.30 Uhr bis 16 Uhr) an. Der Heimatverein bemüht sich seit Jahren um die Erhaltung der Burgruine Bolanden.

Das Konzert war bereits zum Kaiserjahr 2020 geplant, musste jedoch pandemiebedingt verschoben werden. Das Ensemble Cosmedin sind Stephanie und Christoph Haas. Die Sängerin studierte an der Hochschule für Musik in Stuttgart. Christoph Haas ist Schlagzeuger und spielt auch Instrumente wie Streichpsalter und Tambura.

Gesänge Hildegards von Bingen

Im Mittelpunkt des Konzerts stehen Gesänge der Hildegard von Bingen. Das Duo interpretiert Gesänge der Äbtissin vom Rupertsberg und liest Texte aus ihren Visionsschriften. Neben leidenschaftlich-tröstlichen Briefen wird die Korrespondenz zwischen Hildegard von Bingen und dem Kloster Bolanden im Zentrum stehen.

Hildegard von Bingen hatte mit den geistlich und politisch Mächtigen ihrer Zeit korrespondiert. Viele suchten in der schwierigen Umbruchzeit des 12. Jahrhunderts ihren Rat. Werner von Bolanden zählte zu ihren größten Unterstützern, sein Enkel wurde auf Kloster Rupertsberg in Bingen getauft. Auf einer Rundreise besuchte Hildegard das Bolander Frauenkloster und war vielleicht auch auf der Burg zu Gast. Gemeinsam versuchten sie, die harte Machtpolitik des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa abzumildern.