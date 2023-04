Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Olivier Latry gilt als einer der berühmtesten Organisten der Welt. Ist das „Hausinstrument“ des Franzosen üblicherweise die Große Orgel der Kathedrale Notre-Dame in Paris, gab er am Sonntag ein Konzert auf der Stumm-Orgel der Paulskirche in Kirchheimbolanden.

Kaum war der letzte Ton in einer nachhallenden Fermate in der Paulskirche verklungen, springen die ungewöhnlich vielen Konzertbesucher auf, um lange stehend zu applaudieren. Selbst nach