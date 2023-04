Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Freitag, 24. September, steht ganz im Zeichen des Klimas – weltweit. Im Donnersbergkreis rufen BUND und „Fridays for Future“ zum Streik auf. Andreas Raschke vom BUND, der die Fahrradtour mitorganisiert hat, kritisiert im RHEINPFALZ-Gespräch die Möglichkeiten, von Kibo nach Rockenhausen zu kommen.

Was ist für Freitag genau geplant?

Mit einer Kundgebung beginnt die Veranstaltung um 9.35 Uhr am Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden. Da ist dann gerade die erste große