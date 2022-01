Es soll weitergehen mit der Klimaschutzarbeit, die auf dem Konzept „Denk weiter“ beruht und mit dem Einsatz dreier Klimaschutzmanager verbunden ist. Der Kreistag hat dem Anschlussvorhaben jetzt zugestimmt.

Zwar läuft das auf drei Jahre bewilligte Projekt noch bis Ende September 2022. Doch wer frühzeitig für eine Fortführung oder ein neues Anschlussprojekt den Finger hebt, kann mit einer höheren Förderung rechnen. So lukrativ wie die Erstförderung wird die dann allerdings nicht mehr ausfallen, was im Kreistag auch kritisch vermerkt wurde. Im März 2018 war das Klimaschutzkonzept „Denk weiter“ mit einem Katalog von rund 50 Maßnahmenvorschlägen beschlossen worden. Die Umsetzung läuft seit Ende 2019, gestützt auf den Einsatz der drei Klimaschutzmanagerinnen und -manager Lena Gilcher, Katharina Russy und Klaus-Dieter Jacubasch. Diese erste Phase wurde zu 90 Prozent bezuschusst aus Bundesmitteln. Mit dem frühzeitigen Antrag auf Fortführung kann sich der Kreis nun 65 Prozent sichern. Geplant sei für den Zeitraum bis 2024, das Radverkehrskonzept voranzubringen, die kommunale Grünschnittverwertung, eine Auszeichnung für private Klimaschutzinitiative, einen Jour fixe zum Thema mit Landwirten und Unternehmen, weitere Einsätze der Energiekarawane und ähnliches, wie Landrat Rainer Guth auflistete.

Die Fortführung des Klimaschutzprozesses war im Kreistag – abgesehen von einer Nein-Stimme von Helmut Schmidt (Linke) – unumstritten. Christa Mayer (SPD) regte an, das Thema und die laufende Arbeit sichtbarer zu machen, was laut Guth mit dem Neustart der Homepage des Kreises umgesetzt werden könnte. Christian Ritzmann (FDP) jedoch sah in der Kürzung der Förderung ein Vorgehen, „wie Politik nicht funktionieren kann“. Solcher Rückzug aus der Finanzierung führe letztlich zur Verschuldung der Kommunen, die dann in die Finanzierung eintreten müssten. Im Grunde müsse der Kreis nun eine der drei Klimaschutz-Stellen selbst finanzieren – Bernd Frey (SPD) fragte, ob man nicht auf zwei Stellen reduzieren solle.