Pattsituationen sind im Eisenberger Stadtrat selten. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums am Dienstag ist dieses Phänomen dann doch aber mal aufgetreten. Elf Ja-Stimmen bei genauso vielen Nein-Stimmen von SPD und CDU: Damit war ein Antrag zu Klimaschutzmaßnahmen der Parteilosen Karsten Schilling und Albert Hess abgelehnt. Die Art und Weise lässt aufhorchen.

Hess und Schilling mögen zwar keine Grünen mehr sein, das Thema Klimaschutz haben sie aber trotzdem nicht aus den Augen verloren. Und so brachten die beiden im Zusammenhang mit der Debatte um den städtischen Doppelhaushalt 2021/22 einen Antrag ein. Ihr Wunsch: Als „wichtiges Signal an die Bürger“ sollten in den Haushalt jedes Jahr 50.000 Euro für Klimaschutzmaßnahmen eingestellt werden. Ideen, wofür das Geld verwendet werden könnte, hatten die beiden auch: Begrünungen, Photovoltaik, Prämien für naturnahe Gärten oder Elektromobilität wurden als Beispiele angeführt. „Diese Mittel werden alleine nicht ausreichen“, gaben die Antragsteller aber auch zu bedenken. Es gebe aber zahlreiche, „sehr attraktive Fördermöglichkeiten“ für Klimaschutzprojekte.

Durch den Patt im Rat wurde der schriftlich vorliegende Antrag abgelehnt. Diskutiert wurde er aber nicht, Begründungen für die pauschale Ablehnung wurden ebenfalls nicht geäußert. Ein Umstand, der Karsten Schilling ärgert. „Dass Anträge abgelehnt werden, ist natürlich ein gutes Recht“, nimmt er in einem Schreiben an die RHEINPFALZ Stellung. „Aber die Art und Weise gibt einem schon sehr zu denken“. Das Einstellen von Haushaltsmitteln bedeute nicht, dass diese zwangsläufig ausgegeben würden, so Schilling, Denn konkrete Maßnahmen würden einen demokratischen Entscheidungsprozess durchlaufen. „Dass die SPD und CDU sich ohne Begründung verweigern, irritiert doch sehr. Das empfinden wir als äußerst bedenklich“. Das Ganze sei für Hess und ihn ein Lehrstück gewesen, so Schilling weiter, er kündigt gleichzeitig an, dass die beiden sich „künftig nicht mehr auf begründungslose Ablehnungen einlassen werden“. Eisenberg dürfe sich nicht in Fragen elementarer Klimaschutzmaßnahmen und Zukunftssicherung abhängen lassen.

Funck als Zünglein an der Waage

Die FDP hat sich enthalten, die FWG hat komplett für den Antrag gestimmt. Bis auf Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG), der dem Antrag eigentlich wohlgesonnen war und durchaus hätte mitstimmen können. Mit seiner Stimme wäre der Antrag angenommen worden. Doch Funck hat nicht die Hand gehoben. „Ich dachte, das geht schon so durch“, so der Stadtbürgermeister auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Im Nachgang der Sitzung fragte die RHEINPFALZ auch bei der SPD und der CDU nach, weshalb sie den Antrag auf Klimaschutzmaßnahmen abgelehnt haben. SPD-Fraktionssprecher Manfred Rauschkolb: „Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir dazu nichts sagen. Wir werden uns in den nächsten Sitzungen und in den Ausschüssen des Stadtrates äußern.“

Die CDU schickte der RHEINPFALZ eine schriftliche Stellungnahme, darauf hinweisend, dass sie sich wundert, dass derlei Diskussionen aus dem Rat in die Zeitung verlagert werden. Georg Grünwald bezog aber auch zum Thema Stellung: „Sparen wir auf der einen Seite auf Teufel komm raus und auf der anderen Seite planen wir Ausgaben für Dinge, die zum größten Teil bereits besprochen, verabschiedet und durchgeführt wurden?“ Daraufhin führt er eine ganze Liste an Argumenten auf, die in den Augen der CDU gegen den Antrag sprechen. Ein Auszug: Ein Fassadenwettbewerb etwa sei bereits erfolgt und Prämien gezahlt; Begrünung von Dächern in Eisenberg sei eigentlich kein Thema, weil es dazu Flachdächer bräuchte und Photovoltaik liege im Ermessen der jeweiligen Eigentümer einer Liegenschaft sowie an deren finanziellen Möglichkeiten. Auch Baumpflanzungen habe es in der Stadt doch schon gegeben, und auch am Thema Elektromobilität beispielsweise sei doch bereits von der Stadt entsprechend gearbeitet worden. Grünewald: „Es gibt für die CDU-Fraktion keine Gründe, 50.000 Euro in den bereits mehr als klammen Haushalt aufzunehmen für Dinge, die wir als Kommune zum größten Teil selbst gestalten und erarbeiten können. Beziehungsweise die verschiedenen Fachbereiche, auf deren Leistungsfähigkeit die CDU vertraut sowie auf die sehr gut besetzten Ausschüsse, die durchaus in der Lage sind, die genannten Punkte umzusetzen.“

Immerhin: Einstimmig befürwortete der Stadtrat einen weiteren Antrag der parteilosen Fraktion. Für ein Zukunft sicherndes Stadtentwicklungskonzept werden im Doppelhaushalt je 30.000 Euro eingestellt.