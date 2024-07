Mit der Ehrung zum „Donnersberger Klimaheld“ zeichnet das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung Donnersbergkreis regelmäßig Personen, Unternehmen oder Vereine aus, die sich zum Schutz des Klimas und der Natur engagieren und durch Ihr Handeln eine Vorbildrolle in Sachen Nachhaltigkeit einnehmen. Jetzt wurde der Garten- und Landschaftsbaubetrieb von Andreas Raschke in Bayerfeld-Steckweiler ausgezeichnet, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Reiner Bauer, Stabsstellenleiter Wirtschaftsförderung und Klimaschutz, übergab zusammen mit Manuela Asenjo Fritz, Klimaschutzmanagerin der Kreisverwaltung, und Ortsbürgermeister Fritz Müller die Auszeichnung.

Die klimatischen Veränderungen sind für die Gärtnerinnen und Gärtner des Betriebs ebenso wie für die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft deutlich spürbar. Bei den Bau- und Pflegearbeiten von Gärten achten die Mitarbeitenden darauf den Boden zu schonen, Lebensräume zu erhalten, giftfrei zu gärtnern und insgesamt einen Mehrwert für Natur und Mensch zu schaffen. Und auch Maßnahmen in der freien Landschaft, wie das Anlegen von Wildhecken und Streuobstwiesen oder die Renaturierung von Gewässern zählen zu den Arbeiten von Raschkes Betrieb.

„Wir bilden uns regelmäßig zu Themen wie Anpassung an die Klimaänderungen fort und geben dieses Wissen auch in Vorträgen wie zum Beispiel zum Thema ,Klimagerechter Garten’ weiter“, erläutert Raschke. Dabei gehe es immer mehr auch um praktischen Naturschutz: „Wir verstehen uns als ökologisch orientiertes, nachhaltiges Unternehmen und versuchen unser Wissen und Können gleichermaßen zum Erschaffen neuer Lebensräume für Mensch, Tier und Pflanze einzusetzen“, so Raschke.