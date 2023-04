Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wandern, radfahren, essen und Gespräche: Naturnah und in geselliger Runde boten die Grünen am Samstag in Kibo Gelegenheit, von ihrem Bundestagskandidaten Michael Kunte Näheres darüber zu erfahren, wofür er sich im Fall seines Einzugs in den Bundestag einsetzen möchte.

Bei allerschönstem Septembersonnenschein entwickelte die Grünfläche mit ihren prächtigen alten Bäumen rund um die Liebfrauenkirche in Kirchheimbolanden ihren ganz