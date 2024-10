Für Sonntag, 13. Oktober, lädt der Gewerbeverein „ Obermoschel Aktiv“ in die kleinste pfälzische Stadt zum Herbstmarkt ein. So denn das Wetter mitspielt, erwarten die Verantwortlichen, dass die Stadt – wie in all den Vorjahren – wieder aus allen Nähten platzen wird. Parkplätze könnten Mangelware werden.

Obermoschel soll zu einem Schaufenster werden, zum Bummel durch die Gassen einladen. An Straßenständen werden Waren angeboten, ab 13 Uhr sind die Geschäfte geöffnet. Im 675. Jubiläumsjahr der Verleihung der Stadtrechte zeigt der Blick in die Historie: Obermoschel besitzt zwei verbriefte Rechte, Märkte abzuhalten. Das erste wurde am 15. Juli 1488 durch Pfalzgraf Alexander verliehen. Nach Karl Roths „Urkunden der Stadt Obermoschel“ fällt der Jahrmarkt auf das Fest der Kreuzerhöhung, das war der 14. September. Das Recht auf den zweiten Jahrmarkt wurde am 20. März 1595 durch Johannes, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, Graf zu Veldenz und Sponheim, verliehen.

Einige Straßen für Verkehr gesperrt

Am Sonntag ist bereits ab 8 Uhr der Straßenflohmarkt geöffnet, der sich hauptsächlich in der Wilhelm- und Luitpoldstraße abspielt. Um 10 Uhr startet der traditionelle Bauern- und Handwerkermarkt mit Standbetreibern aus der ganzen Pfalz und Rheinhessen in der Wilhelmstraße, die im Volksmund nur Unnergass genannt wird. Dort finden Besucher Gemüse, Äpfel und Säfte ebenso wie Dekoartikel, Schmuck, Kerzen, Mützen, Schals und Kinderbekleidung. Etliche Stände und Vereine sorgen für Speisen und Getränke. Moscheler Weine und frischen Federweißen gibt es am Stand des Weingutes Schmidt auf dem Marktplatz. Auf dem Parkplatz hinter der Metzgerei Gauch wartet ganztags ein abwechslungsreiches buntes Kinderprogramm auf die kleinen Gäste.

Die Friedrich- und Wilhelmstraße sowie Teile der Luitpoldstraße sind für den Durchgangsverkehr am Sonntag gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.