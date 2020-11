Mit leichten Verletzungen ist der Fahrer eines Kleintransporters am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der A 63 bei Börrstadt davongekommen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 8000 Euro. Wohl aus Unachtsamkeit, so die Polizei, hatte der Mann kurz vor 8 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Kaiserslautern die Kontrolle verloren. Der Transporter war auf die Überholspur geschlittert und gegen die Schutzplanke geprallt. Gut 50 Meter von der Unfallstelle entfernt kam der Wagen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Rettungsdienst und Feuerwehr Göllheim waren im Einsatz, der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A 63 musste halbseitig gesperrt werden, es kam zu Behinderungen.