Leicht verletzt wurde eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L379 zwischen dem Grashof und dem Ortseingang Waldgrehweiler. Die junge Frau hatte am rechten Fahrbahnrand Wild aus dem hohen Gras kommen sehen und ausweichen wollen. Dabei prallte sie mit ihrem Microcar in einen entgegenkommenden Werkstattwagen. Das Kleinfahrzeug der jungen Frau drehte sich durch den Zusammenstoß und schleuderte die Böschung hinab zum Moscheltalradweg. Die 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Zwergkaninchen auf dem Rücksitz des Miniautos schlug sich am Donnerstag zweimal tapfer: zunächst beim Tierarztbesuch, dann beim anschließenden Unfall. Die Insassen des Werkstattwagens blieben unverletzt und konnten nach Reifentausch und Starthilfe durch die Feuerwehr ihre Fahrt fortsetzen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Alsenz, Obermoschel, Schiersfeld, Finkenbach-Gersweiler und Waldgrehweiler. Nach rund einer Stunde konnte die halbseitige Straßensperrung aufgehoben werden.