In den vergangenen Tagen ist die Anzahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Donnersbergkreis wieder auf 164 angestiegen. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, gelten davon 150 Menschen als genesen, sechs Personen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben. Mit Stand von Mittwochmorgen gibt es im Landkreis derzeit acht aktive Corona-Fälle, davon sechs in der Verbandsgemeinde Eisenberg und je einen in den Verbandsgemeinden Göllheim und Winnweiler. Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner wie folgt dar (Stand 9. September): Donnersbergkreis: 218 Fälle pro 100.000 Einwohner, Rheinland-Pfalz: 232 Fälle pro 100.000 Einwohner und Deutschland: 304 Fälle pro 100.000 Einwohner. Somit liegt der Donnersbergkreis statistisch unter dem Durchschnitt.

