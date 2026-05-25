Bei strahlendem Sonnenschein wurden am vergangenen Freitag auf der Burgruine Randeck die Ergebnisse des Workshops „Wir bauen unsere Burg aus Ton“ präsentiert. Im Mittelpunkt standen die von den kleinen Nordpfälzer Künstlern und Künstlerinnen entworfenen 3-D-Burgen, die mit Unterstützung der Bau- und Kunstschlosserei Peter Lindner entstanden sind.

Die Kunstwerke sind nun dauerhaft auf der Ruine Randeck ausgestellt. Foto: Sandra Thiem

Insgesamt wurden fünf Kunstwerke aus Metall und Keramik geschaffen, die nun dauerhaft auf der Burgruine Randeck ausgestellt sind. Mit viel Stolz präsentierten die Kinder aus Mannweiler-Cölln und Umgebung ihre Werke. Auch die selbst gebundenen Notizbücher, die in einem anderen Workshop entstanden waren, konnten bewundert werden.

Mit vel Liebe udn Handarbeit gestaltet. Foto: Sandra Thiem

Der kulturhistorische Verein Mannweiler-Cölln bietet seit März dieses Jahres kostenlose Workshops an. Das Projekt wird durch Mittel des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ermöglicht. Es findet im Rahmen von „Open-Air-Culture“ und dem Partner Alevitische Gemeinde Deutschland zusammen mit dem Bündnis Nordpfälzer Glückskinder, dem DRK Kreisverband Donnersberg, der Grundschule Alsenz und dem Verein M.U.T., Mensch und Tier, statt.