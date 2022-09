Pfarrer Carsten Leinhäuser und der Vorsitzende des Caritasausschusses Stephan Schmitz haben am Dienstag die Kleiderstube „Helfende Hände“ der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler offiziell eröffnet.

Das neue Angebot in der Schlossstraße 46 soll nicht nur Menschen in Not mit Kleidung unterstützen, sondern zugleich ein Ort der Begegnung mit kleinem Café sein. Rund 20 Gäste begrüßte und segnete Leinhäuser im Rahmen der Feierstunde in den neuen Räumen und inmitten der bunten Second-Hand-Kleidung. Finanziert wird das Projekt durch Spendengelder.

Der Pfarrer betonte: „Wir benötigen regelmäßig Spenden gut erhaltener Oberbekleidung für Kinder und Erwachsene.“ Abgabeort sei das katholische Pfarrheim in Winnweiler. Die Kleiderstube ist immer dienstags zwischen 17 und 19 Uhr sowie jeden ersten Dienstag im Monat von 9 bis 11 Uhr geöffnet.