Zwei Klaviere, zwei Pianistinnen, ein voller Saal – und am Ende volltönender, begeisterter Applaus. Das klingt gar nicht nach Corona-Zeiten, und doch: Weil in der Kirchheimbolander Stadthalle nach wie vor geimpft wird, wich der Klavierabend mit Clara und Marie Becker, der schon für Mai angesetzt worden war, am Sonntag in die Festscheune des Weinguts Boudier und Koeller im nahegelegenen Stetten aus.

Das brachte die kleine Gemeinde schon parkplatztechnisch an den Rand ihrer Kapazitäten, und auch das Publikum war nur durch zu Konzertbeginn rasch herbeigetragene Stühle vollständig zu