Dongha Lee, erster Preisträger der Prague Spring Competition 2021, gastiert am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr im Ostflügel der Stadthalle an der in Kirchheimbolanden. Auf dem Programm des Konzerts aus der Reihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ stehen Werke von Robert Schumann und Frédéric Chopin.

Dongha Lee, geboren 1994 in Südkorea, spielt Klavier seit seinem siebten Lebensjahr und gab sein erstes öffentliches Konzert als Vierzehnjähriger. Nach dem Besuch der Incheon Arts Highschool absolvierte er zunächst ein Klavierstudium an der Yonsei University in Seoul, Südkorea, anschließend wechselte er an die Musikhochschule Hannover. Derzeit bereitet er sich bei Professor Arnulf von Arnim an der Musikhochschule Münster auf sein Konzertexamen vor. Dongha Lee errang zahlreiche Auszeichnungen und spielte bereits Konzerte im Seoul Arts Center in Südkorea, dem Gewandhaus in Leipzig und bei den diesjährigen „Musiken“ in Kirchheimbolanden.

Tickets sind online bei Reservix und an der Abendkasse zum Preis von 22 Euro, ermäßigt elf Euro, erhältlich. RHEINPFALZ-Card-Inhaber erhalten eine Ermäßigung von zwei Euro auf den regulären Ticketpreis in allen Rheinpfalz-Geschäftsstellen und teilnehmenden Servicepunkten.