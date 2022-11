Schauen Sie die WM oder nicht? Noch die hat dieses Frage zu so vielen Diskussionen geführt wie im Jahr 2022. Wir hören im Donnersbergkreis nach.

Die Weltmeisterschaft live im Fernsehen verfolgen? Diese Frage hat sich auch Klaus Schneider, Staffelleiter der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg, in der Vergangenheit schon oft gestellt – und hat sein Entschluss gefasst: „Im Interesse des Fußballs werde ich die Spiele schauen, gleichwohl ich die menschenverachtenden Maßnahmen in Katar verurteile.“ Die Nachrichten aus Zeitung, Radio oder TV haben ihn nicht kalt gelassen. Ob die Bedingungen beim Bau der Stadien, ungeklärte Todesfälle, Gewalt, unbezahlte oder verspätete Löhne, Zwangsarbeit bei meist ausländischen Arbeitskräften – „Ich denke, die Berichterstattung kann als Chance gesehen werden, auf die Missstände in Katar aufmerksam zu machen.“

Sportlich gesehen tut sich Schneider mit einer Einschätzung schwer, da es noch kein Winterturnier gab. „Ich hoffe auf faire und gute Spiele. Zum Favoritenkreis zähle ich Brasilien, Frankreich und Spanien.“ Und die Deutsche Mannschaft? „Nach den Leistungen in den vergangenen Länderspielen könnte es in der Gruppenphase schon vorbei sein. Ich hoffe aber mindestens auf das Halbfinale.“

Torben Müller, Redaktionsleiter der Donnersberger Rundschau, lässt den Fernseher bei WM-Spielen aus – zum ersten Mal in seinem Leben.