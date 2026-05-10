Klaus der Geiger ist 86, fit wie ein Turnschuh und noch immer unbeirrbar, wenn es gilt, den Großen den Spaß an der Macht zu zergeigen.

Am Samstag sorgte er mit dem Gitarristen Marius Peters als kongenialem Partner das Rockenhausener Zirkushaus zum Beben. Das ist zweifellos eine höchst ungewöhnliche „Boy-Group“, die da auf der Rok-Music-Bühne der Pepperonis stand. Gut 50 Jahre liegen zwischen den beiden, die seit 13 Jahren ihre Talente miteinander wirken lassen. Und ihr feines, freundschaftliches Miteinander über die Generationen hinweg macht ebenso viel Freude wie das enorme musikalische Potenzial, das sie entfalten, oder die mal kauzigen, mal galligen Liedtexte mit ihren klaren Botschaften.

Für sein politisches Engagement, seine klare Haltung kennt man seit Jahrzehnten Klaus den Geiger, der gerne den Sonnenkönigen unserer Zeit die Leviten ließt, etwa den „Dreien von der Tanke“ – Trump, Putin und Xi –, den Oligarchen, den Kriegstreibern, der manifestartig anmahnt, dass das Volk der Souverän ist und „die Kraft, ohne die die Macht nix macht“, der Partei ergreift für die leidende Erde und Liebeserklärungen abgibt an die Freiheit und das einfache Leben. „Das Leben ist schön“, so das bekenntnishafte letzte Lied im Programm.

Satiren machen Schmunzeln

Die Lieder lassen auch immer wieder schmunzeln in schrulligen Satiren etwa der Moritat vom „kleinen Geigerlein“, das mit seiner Zwei-Ton-Straßenmusik die Justiz ins Chaos führt, oder in selbstironischen Blicken auf das Alter mit dem flehentlichen „Steckt mich nicht ins Heim“ zur Musik von „When I’m Sixty-Four“ der Beatles.

Aber es geht an diesem Abend auch um pure Musik, um „viel Musik“, wie der „Kölsche Jung“ Peters anfangs verspricht. „Piadolla“ heißt das Programm nicht von ungefähr, denn Astor Piazzolla sollte darin eine bedeutende Rolle spielen, der Vater des Tango Nuevo und Bandoneon-Virtuose. Was sie musikalisch können, stellten die beiden Akteure in ihren Versionen der vier „Estaciones porteñas“ unter Beweis – den „Vier Jahreszeiten“ des Argentiniers. Enorme Virtuosität und Frische strömten da von der Bühne, wobei die Lust an der Improvisation das eigentliche Ferment ist, das das musikalische Material mit eigenen Impulsen weitergären lässt. „Wenn wir in die Noten gucken, spielen wir den Piazzolla, wenn wir dann aber Euch angucken oder uns, dann – nicht mehr“, erklärte Peters dem amüsierten Publikum die Strategie, bevor die beiden es auf ihre Art stimmungsreich im Tango wiegten. Doch es blieb nicht beim Tango, auch mit Gipsy-Jazz in vielen Variationen ließen die beiden die Bühne brennen – oder in atmosphärischen Klangperlen wie der bezaubernden Version von „Scarborough Fair“ zur Ruhe kommen.

Komplexe Arrangements

Peters, klassisch ausgebildeter Gitarrist, spielte die enorme Bandbreite eines Könnens aus, das über das kammermusikalische Filigranwerk hinaus im Strumming wie im Picking ebenso Akzente setzte. Große Klasse war etwa sein Part in Django Reinhardts „Minor Swing“. Immer wieder geben seine komplexen Arrangements die klangreichen Fundamente für das Spiel seines Partners, der seinerseits aus dem Vollen schöpfen kann und mit dem Temperament und dem nachdrücklichen Ton, mit dem er, seinem Alter spottend, über das Griffbrett seiner Geige jagt, für Staunen und Begeisterung sorgt. Großer Beifall belohnte die beiden Akteure im fast voll besetzten Zirkushaus, die sich mit einer Zugabe, der erwähnten Version von „When I’m Sixty-Four“, verabschiedeten – nicht ohne große Komplimente für Veranstalter und Räumlichkeit, „das muss man unterstützen“, befand Klaus der Geiger unter großem Beifall.