Die Landtagsabgeordnete aus dem Donnersbergkreis ist neue Vizepräsidentin im rheinland-pfälzischen Landtag. Für die 38-Jährige heißt es unter anderem: ganz viele Namen lernen.

Am Montagmorgen war es offiziell. Einstimmig wurde Jaqueline Rauschkolb im Rahmen der Konstituierung des neuen Landtags zur stellvertretenden Landtagspräsidentin von Rheinland-Pfalz gewählt. Auch wenn sich bereits vergangene Woche abzeichnete, dass die SPD-Fraktion die Direktkandidatin aus dem Donnersbergkreis für dieses Amt vorschlagen möchte, wollte Rauschkolb bewusst nach der Wahl sprechen und sich zu ihren neuen Aufgaben äußern.

„Ich bin nun sehr gespannt, was auf mich zukommt“, sagte Rauschkolb im Anschluss an die Sitzung des Landtags im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zunächst müsse sie sich nun intensiv mit der Geschäftsordnung des Parlaments beschäftigen und auch damit, die Namen aller Abgeordneten zu lernen. Auch das gehöre zur Aufgabe einer Vizepräsidentin. Künftig wird Rauschkolb als eine von drei Stellvertreterinnen den neuen Landtagspräsidenten Matthias Lammert (CDU) vertreten. Außer ihr wurden auch Marion Schneid (CDU) und Katharina Binz (Grüne) in dieses Amt gewählt. Zu den Aufgaben des Landtagspräsidiums gehören unter anderem repräsentative Dinge. „Aber eben auch die Sitzungsleitung oder Partnerschaften oder das Thema Europa“, ergänzt Rauschkolb.

Mehr Transparenz, mehr Demokratieverständnis

Ihr persönlich liegt das Thema Demokratie und die Transparenz der Arbeit des Landtags am Herzen, wie sie betont. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Demokratie wieder näher an die Leute zu bringen“, sagt sie. Rauschkolb erklärt, sie werde immer noch von Menschen gefragt, was sie neben ihrer Tätigkeit als Landtagsabgeordnete eigentlich „noch so mache“. „Es ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass das ein Vollzeitberuf ist und was wir überhaupt so machen, welche Aufgaben wir haben“, sagt Rauschkolb. Womöglich sei das auch ein Grund dafür, dass sich Menschen immer mehr von der Politik entfremden. An dieser Stelle möchte die 38-Jährige gerne einhaken und etwas bewegen. „Wir müssen noch mehr rausgehen und noch mehr anbieten“, betont sie. Bereits jetzt gebe es immer wieder beispielsweise Besuche von Schulklassen. Rauschkolb möchte gerne daran mitarbeiten, derartige Angebote zu vertiefen und zu erweitern. „Sichtbarer und transparenter“ solle die Arbeit des Parlaments werden.

„Die Demokratie ist für mich ein Herzensthema“, sagt Rauschkolb. Entsprechend habe sie gar nicht lange überlegen müssen, als sie vergangene Woche von ihrer Fraktion angesprochen wurde, ob das Amt der Vizepräsidentin denn etwas für sie sein würde. „Ich war jetzt zwölf Jahre Abgeordnete, zuletzt auch fünf Jahre im Fraktionsvorstand. Ich freue mich nun auf diese neue Aufgabe“, sagt sie. Spannend werde für sich auch die Leitung der Sitzungen sein, die sie in den kommenden Jahre immer wieder einmal wird verantworten müssen. „Es ist damit zu rechnen, dass manche Sitzungen eine gewisse Dynamik haben werden. Da wird es wichtig sein, klare Kante zu zeigen“, sagt Rauschkolb. Schon in der Vergangenheit machte sie aber nie einen Hehl daraus, sich ganz klar gegen Rechtsextremismus einzusetzen und auch der AfD gegenüber ist Rauschkolb stets mit eben jener „klaren Kante“ aufgetreten.

Direktkandidatin bleibt für Wahlkreis greifbar

Ihre Wahl zur Vizepräsidentin bedeutet für Rauschkolb aber auch, sich bei anderen Aufgaben künftig zurückzuhalten. Sie wird nicht mehr dem Fraktionsvorstand angehören. Auch als Sprecherin wird sie wenig bis gar nicht auftreten. „Ich habe nun eine neutrale Rolle im Parlament, das ist klar“, sagt Rauschkolb, die allerdings weiterhin auch in Ausschüssen mitarbeiten wird. Keine Änderung sieht sie hingegen bei ihrer Aufgabe als direkt gewählte Abgeordnete des Donnersbergkreises. „Ich werde natürlich weiterhin in meinem Wahlkreis präsent sein und Ansprechpartnerin bleiben“, sagt sie. Daran ändere das neue Amt letztlich überhaupt nichts. Alles weitere wird Jaqueline Rauschkolb nun auf sich zu kommen lassen und bis dahin fleißig Namen lernen. Immerhin sitzen 105 Abgeordnete im Mainzer Landtag, die sie künftig gegebenenfalls namentlich aufrufen müsste.