Hannah und Giulia Barbara halten einen alten Brauch am Leben: Sie ziehen vor Ostern mit Klappern durch ihr Dorf. Das gesammelte Geld haben sie zum Teil gespendet.

„Wir sind wie eine ausgestorbene Art“, sagt die elfjährige Giulia. Sie und ihre gleichaltrige Cousine Hannah sind die einzigen verbliebenen Messdiener von Weitersweiler – oder vielmehr Messdienerinnen. Und nicht nur das: Die beiden halten einen alten Brauch aufrecht – das Klappern zwischen Karfreitag und Ostersonntag.

Klapperkinder gab es früher in jedem Dorf. Der Brauch, mancherorts auch Rappeln oder Ratschen genannt, ist eng mit der Karwoche verbunden. Nach katholischer Tradition „fliegen die Kirchenglocken nach Rom“, sobald sie am Gründonnerstag nach dem Gloria verstummt sind. Ihr Schweigen steht für Trauer, Leiden und Tod Christi. Da die Glocken normalerweise die Gebetszeiten anzeigen, übernehmen die Klapperkinder diese Aufgabe. Sie ziehen mehrmals am Tag durch das Dorf und klappern oder ratschen. Als Dank bekamen sie früher meist Eier oder Süßigkeiten, heute zunehmend auch Geld.

„Die meisten Leute haben sich gefreut“

„Wir machen das schon seit 2024“, erzählt Hannah. „Übernommen haben wir das von unserer damaligen Obermessdienerin, die hat aber aufgehört, und jetzt machen wir das eben allein. Mit unseren kleinen Geschwistern.“ Das Messdienen ist in Weitersweiler ohnehin seit längerer Zeit in Mädchenhand: „Die Jungen haben keine Lust, die wollen nicht so lange stehen“, weiß Giulia.

Am Karfreitag und am Samstag vor Ostern zogen Hannah und Giulia also mit ihren Klappern durch das Dorf mit seinen knapp über 500 Einwohnern. „Wir haben um 7, um 12 und um 18 Uhr geklappert“, sagt Hannah. „Manche Leute waren nicht da, andere haben nicht aufgemacht, und manche haben sich über den Lärm beschwert“, ergänzt Giulia. „Die meisten haben sich aber gefreut. Ein alter Mann hat selbst noch eine Ratsche, der will jetzt nächstes Jahr mitgehen.“ Da, wo sie willkommen waren, hätten die Leute sie oft schon vor ihren Häusern erwartet, erzählt Hannah. Und wie war es mit der Spendenbereitschaft? „Gut“, sagt Hannah. „Wir haben viele Süßigkeiten bekommen, aber auch Geld.“ „Manche wollten allerdings nix rausrücken“, korrigiert Giulia. Einmal habe es nur 30 Cent gegeben.

Am Ende kamen aber doch 671 Euro zusammen. 200 Euro behielt jedes der Mädchen für sich, der Rest wurde gespendet. Ein Teil ging an das Jugendgemeindewerk der Kirche, das unter anderem Freizeiten für Messdiener ausrichtet. Hannahs Mutter Kathrin Barbara, die die Aktion elterlicherseits begleitet hatte, würde außerdem gerne einen Verein gründen, der bei einem Todesfall Angehörigen finanziell unter die Arme greift. Dafür sollen 200 Euro aus den Spenden als Startkapital verwendet werden.

Pfarrer ist „megastolz“ auf die Beiden

Am Karfreitag waren Giulia und Hannah allein unterwegs, am zweiten Tag liefen die kleinen Geschwister zur Unterstützung mit. Ihnen waren Süßigkeiten als Belohnung natürlich lieber als Geld. „Zum Schluss hatten sie einen ganzen Bollerwagen voll. Das wurde alles unter den sechs Kindern verteilt“, erzählt die Mutter. Anschließend gab es Pizza für alle. Die Spende übergaben die Mädchen am Ostersonntag im Gottesdienst.

Pfarrer Josef Metzinger zeigt sich von dem Engagement der Cousinen begeistert. Beim RHEINPFALZ-Termin selbst konnte er wegen anderer Verpflichtungen zwar nicht dabei sein, teilte per E-Mail aber mit, dass er „megastolz auf die Beiden“ sei. „Zum einen, dass sie in einer Zeit, in der viele junge Menschen das Weite suchen, wenn sie ,Kirche’ hören, sich in der Kirche engagieren und Messdienerinnen sind“, schreibt er. „Zum anderen, dass sie Traditionen aufgreifen und weiterführen.“ Außerdem leisteten sie mit ihrem Engagement einen riesigen Dienst an der Allgemeinheit, nicht nur der Kirche. „Und zu guter Letzt“, fügt der Pfarrer hinzu, „weil sie so sind, wie sie sind“.

Den beiden Mädchen steht der Stolz über diese hohe Wertschätzung ins Gesicht geschrieben. „Wir wollen die Tradition aufrechterhalten“, sagt Hannah. „Und hoffen, dass nächstes Jahr noch mehr Kinder dazukommen“, ergänzt ihre Cousine.