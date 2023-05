Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seiner jüngsten Sitzung, die wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen im Göllheimer Haus Gylnheim stattfand, hat der Jugendhilfeausschuss des Kreises den Bestands- und Bedarfsplan für Kindertagesstätten verabschiedet. Demnach sollen im Kindergartenjahr 2020/21 insgesamt fast 16 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden – knapp acht noch in diesem Jahr. An Mehrkosten kommen dadurch auf den Kreis 184.000 Euro in diesem und voraussichtlich knapp 400.000 Euro im kommenden Jahr zu.

Da jedes Kind in Rheinland-Pfalz ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hat, muss der Kreis einen Bedarfs- und Bestandsplan aufstellen, um festzulegen,