Die vergangenen Wochen waren für Kitahund Filou und Julia Schmidt, stellvertretende Leiterin der Kita Louhans Kirchheimbolanden, sehr aufregend. Nicht nur, dass Filou seinen ersten Geburtstag feiern durfte – auch der Eignungstest für die Ausbildung als Kitahund stand an.

„So viele Geschenke habe ich noch nie bekommen!“ Das sagen die Kinder der Kita Louhans beim Anblick des Gabentischs, auf dem sich Hundespielzeug, Leckerlies und Futterdosen stapeln. Aber neidisch sind sie nicht. Im Gegenteil, sie sind ganz begeistert, dass „ihr“ Kitahund Filou nun schon ein Jahr alt geworden ist. Das Geburtstagskind – stilecht ausgestattet mit einer Glitzerschleife und einer Geburtstagskrone – wurde in jeder Gruppe einzeln gefeiert. Hundebesitzerin Julia Schmidt hat vorher extra mit ihm geübt, dass er ein Geburtstagskörbchen tragen kann, mit Luftballons und Gummibärchen für die Kinder.

In jeder Gruppe bekam Filou ein Ständchen gesungen, anschließend durfte ihm jedes Kind ein Leckerli geben. Und dann ging es an das Geschenkeauspacken. Kopfüber stürzte sich der Hund gerne mal in die Geschenktüten, auf das Kommando „Los, hol’s raus“ wurde mit Schnauze und Pfoten von den Päckchen das Geschenkpapier entfernt. Von Bällen über Futternäpfe bis hin zu Kuscheltieren gab es alle möglichen Dinge, die Filou gerne mag. Eine Gruppe hat auch ein Plakat mit Wünschen gebastelt: „Wir wünschen dir, immer Futter zu haben, ein lustiges Hundeleben und immer viele Hundefreunde“, stand dort unter anderem.

Knapp einjährige Ausbildung

Neben seinem Geburtstag konnte Filou noch etwas anderes feiern: das Bestehen der Eignungsprüfung, um die Ausbildung zum Kitahund zu starten. Eine Stunde lang wurde Filou in Ludwigshafen getestet, verschiedenen Stresssituationen ausgesetzt. „Es gab laute Geräusche, zum Beispiel wurde mit einem Regenschirm geknallt, oder es wurde Spielzeug herumgeworfen. Auch grobe Berührungen wurden an ihm getestet“, erzählt Schmidt. Filou musste dabei immer ruhig sein, um zu beweisen, dass er seine Impulse unter Kontrolle hat. Auch der Grundgehorsam wurde getestet. „Das war schon ziemlich herausfordernd. Aber Filou hat auf alles super reagiert, sehr souverän“, sagt Schmidt stolz.

Nach dem bestandenen Eignungstest folgt nun eine knapp einjährige Ausbildung. Es gab schon ein Seminarwochenende mit der Gruppe zum Kennenlernen, bei dem auch Übungen mit anderen Hunden trainiert werden. Außerdem gibt es einige Onlineseminare. Zusätzlich zum Schul-/Kitahund hat Schmidt auch die Ausbildung zum Therapiehund dazugenommen, da in der Kita auch immer mehr inklusiv gearbeitet wird. Im Dezember findet dann die Abschlussprüfung statt, bei der auch Julia Schmidt ziemlich gefordert sein wird: „Ich muss ein mündliches Kolloquium absolvieren, einen Film drehen und eine Präsentation vorbereiten, in denen sich alles um Filou und seinen Einsatz mit den Kita-Kindern dreht.“ Wenn das alles bestanden ist, ist Filou anerkannter Schul- und Therapiehund.

Filou zeigt großes Interesse an Kita-Arbeit

Nach ihrem ersten Jahr mit einem Kitahund fällt Julia Schmidts Bilanz durchweg positiv aus, auch wenn es anstrengend gewesen sei: „Das alles unter einen Hut zu bringen, mit Vollzeitberuf, Personalmangel, Ausbildung von Filou, etc., war schon nicht ganz einfach. Aber jetzt sieht man die ersten Erfolge.“ Filou könne bereits einen sehr hohen Stresslevel aushalten und sei sehr motiviert, mit den Kindern zusammen zu sein. „Er kann die Kinder auch richtig einschätzen, ist zum Beispiel bei den Einjährigen immer ganz ruhig“, sagt die Hundemama stolz.

Und Filou zeigt auch viel Interesse an der Kita-Arbeit, erzählt Schmidt. „Nach dem Geburtstag habe ich Bilder ausgedruckt und damit ein großes Plakat gestaltet. Filou hat sich dann auf einen Stuhl dazu gesetzt und zugeschaut, fast so, als würde er helfen wollen.“ Wer weiß, vielleicht lernt Filou ja auch noch ein paar Basteltricks.