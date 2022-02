Die Kita Zellertal hat erneut 1150 Euro für das Ahrtal gespendet. Das Geld kommt von einem Weihnachtsbaum-Verkauf im Dezember. Die Pfalzwerke hatten vor Weihnachten 2021 eine Werbeaktion ausgerichtet, aus der am Ende 35 Tannenbäume übrig blieben. Der Zellertaler Verein „Bürger für Bürger“ wurde kontaktiert und nach einer Verwendung gefragt. Kurzerhand wurde daraus eine Kita-Aktion: Innerhalb von zwei Tagen wurde eine Spendenaktion über die Kita-App gestartet. Die Bäume konnten gegen eine freiwillige Spende in Harxheim abgeholt werden. Jamill Sabbagh von der Donnersberger Initiative für Menschen in Not nahm das Geld für das Ahrtal nun entgegen.

Aktuell habe der Verein, inklusive der neuen Spende aus dem Zellertal, allein 10.000 Euro für den Kindergarten in Dernau gesammelt. Das ursprüngliche Gebäude fiel der Flutkatastrophe zum Opfer, zwischenzeitlich findet der Kindergarten in einem Zirkuszelt statt. In den nächsten fünf Jahren soll die Kita in einem Containerdorf weitergeführt werden. Für die dortige Innenausstattung sind die 10.000 Euro der Donnersberger Initiative bestimmt. Die Kita Zellertal hatte im Oktober 2021 schon einmal 1700 Euro nach einem Kuchen- und Waffelverkauf gespendet.