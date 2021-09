Für ihre vielfältigen Aktionen rund um das Thema Bienen wurde die Kita Villa Kunterbunt mit dem ersten Preis beim bundesweiten Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen“ unter der Schirmherrschaft der Stiftung für Mensch und Umwelt ausgezeichnet. Seit Mai beschäftigen sich die Kinder und Erzieher immer wieder mit den fleißigen Insekten. So entstand zum Beispiel ein Wildbienen-Bildungsgarten – unter anderem mit Hummelkästen, Bienenhotels und Totholzhaufen für Insekten. Es gab Bastel- und Pflanzaktionen, auch die Eltern und Leute aus der Stadt wurden mit eingebunden. Für den bundesweiten Wettbewerb wurden insgesamt 367 Beiträge eingereicht, in der Kategorie Kitas nahmen 58 Institutionen teil.

Mit dem Preisgewinn ist die Aufmerksamkeit für das Bienenthema in der Villa Kunterbunt aber noch lange nicht beendet. An den nächsten beiden Freitagen, 24. September und 1. Oktober, verkauft die Kita verschiedene selbst hergestellte Produkte wie Bienenseifen oder Samenbomben vor dem Geschäft Enders in Kirchheimbolanden. Der Erlös wird für benötigte Hochbeete und Staudenpflanzen verwendet.