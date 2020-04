Über 200 Schmetterlinge – die sie Donnerstag und Freitag an Senioren aus Harxheim, Zell, Niefernheim und Bubenheim verteilen – haben die Kinder und Erzieherinnen der Kita Zellertal gebastelt. Die Kinder haben natürlich im „Homeoffice“ gewerkelt, wie Marianne Benning, die seit dem 1. April neue stellvertretende Leiterin ist, liebevoll umschreibt. Die Erzieherinnen schicken jede Woche einen Brief mit Geschichten, Bewegungsspielen und Bastelaktionen an die Kinder. So entstand auch die Idee, einen Frühlingsgruß von den Kindern an die älteren Menschen zu schicken. „Die Kita ist ein fester Bestandteil der Gemeindekultur – auch während der Corona-Zeit“, ergänzt Benning. Außerdem fühlten sich die Erzieherinnen durch das „gemeinsame“ Basteln den Kindern, die sie gerade sehr vermissten, eng verbunden. Die Schmetterlinge sollen gut sichtbar ans Fenster gehängt werden, sodass sie von vielen Spaziergängern entdeckt werden können.