Dank einer Spende der Wiedeking Stiftung gibt es nun in der Kita „Pusteblume“ in Winnweiler neue Spielhäuser, Sitzgruppen und einen Sonnenschirm.

Große Freude in der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Winnweiler: Dank einer Spende der Wiedeking Stiftung aus Stuttgart in Höhe von 21.000 Euro konnten neue Spielgeräte für das Außengelände angeschafft werden. Die Kinder dürfen sich über zwei Spielhäuser, zwei Sitzgruppen und einen großen Sonnenschirm freuen – perfekte Voraussetzungen für fantasievolles Spielen, gemütliches Austauschen und Toben im Freien. Vorstandsmitglied Wendelin Wiedeking Jr. ließ es sich nicht nehmen, persönlich vor Ort zu sein und die Spende zu übergeben. Ein besonderer Dank gilt Christian Caspary, dem Vorsitzenden des Kindergartenfördervereins, der den Kontakt zur Stiftung hergestellt und sich mit viel Einsatz für das Projekt starkgemacht hat.